Olimpiadi di Tokyo, il Napoli blocca Fabian Ruiz: non partirà con la Spagna

Ultime notizie calcio Napoli - Non arrivano belle notizie per Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo, infatti, nei mesi scorsi aveva espresso la sua volontà di prender parte alla spedizione della Spagna alle Olimpiadi di Tokyo ma a quanto pare dovrà mettere da parte questo suo sogno. Stando a quanto raccolto da As, infatti, il Napoli, così come fatto da altri club (come la Roma per Borja Mayoral o il Manchester City per Ferran Torres), ha bloccato il suo giocatore e non lo ha messo a disposizione per questo evento.

