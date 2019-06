Nuovo San Paolo, Repubblica: "Colpo d'occhio impressionante! Sembra quasi un altro stadio" [FOTO]

Ultimissime calcio Napoli - L'edizione odierna di Repubblica dedica ampio spazio al nuovo stadio San Paolo fresco di restyling per le Universiadi:

Lavori Stadio San Paolo Universiadi quasi ultimati

Il colpo d’occhio è impressionante. E sembra quasi di essere in un altro stadio rispetto a quello che il 19 maggio ha ospitato la vittoria del Napoli contro l’Inter ( 4- 1). Basta alzare lo sguardo per rendersene conto. I vecchi sediolini di un rosso sbiadito sono ormai un lontano ricordo. Le poltroncine sono nuove e l’azzurro è prevalente nei settori superiori che ormai sono stati completati. L’effetto cromatico degli spalti fa pendant con la pista d’atletica ( ora coperta per la cerimonia di apertura). Manca ancora qualcosina in tribuna autorità e in curva B – dove è stato montato il palco per la cerimonia di apertura di Balich – ma il “miracolo” è stato compiuto. Il San Paolo saluterà gli atleti provenienti da tutto il mondo mercoledì 3 luglio in occasione dell’apertura dell’Universiade. La consegna dell’impianto è prevista tra domani e domenica: anche ieri il lavoro è stato frenetico. La trasformazione è stata radicale: sono stati sistemati i bagni, un problema che ormai si trascinava da anni, e sono stati rifatti gli impianti audio e quello di illuminazione, in funzione ormai da giorni. Nulla di strano: sono in programma le prove per la cerimonia. Sono 800 i protagonisti, tra volontari e ballerini di professione, che stanno preparando la coreografia studiata dalla Balich. Si prova dalle 14 alle 24 proprio per preparare al meglio tutti i dettagli. La sera del 3 luglio il San Paolo avrà addosso gli occhi del mondo e non vuole certo sfigurare. Sono stati consegnati tutti e 58 impianti e sono stati già affidati ai responsabili delle gare per l’Universiade.