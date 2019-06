Nuovo San Paolo, prove tecniche audio-video in vista della cerimonia d’apertura delle Universiadi [VIDEO]

Ultimi notizie Calcio Napoli - Napoli al centro del Mondo. Il 3 luglio alle 21 allo Stadio San Paolo si celebrerà la Cerimonia di Apertura della 30th Summer Universiade, ideata e prodotta da Balich Worldwide Shows che vedrà 1500 performer e grandi talenti in scena per celebrare gli atleti universitari provenienti da 127 paesi del mondo

Ormai ci siamo, si lavora al San Paolo per ultimare i preparativi per la cerimonia di inaugurazione delle Universiadi. Lo stadio, completamente rinnovato grazie ai fondi pubblici per il grande evento sportivo, si presenta come nuovo. Dalla presenza dei maxischermi, alla pista d’atletica e ai sediolini nuovi.

Prove tecniche per l’impianto audio e video al San Paolo in vista della cerimonia d’apertura delle Universiadi. A riferirlo è radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale della Ssc Napoli