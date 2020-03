'Quarantena Azzurra', raccolta fondi ideata dagli ultras della Curva B dei Fedayn: la donazione

Nasce la Quarantena Azzurra: una raccolta fondi all'Ospedale dei Colli per combattere il Coronavirus. L'idea è di Alessandro Cosentino, ultras azzurro della Curva B. Ecco il messaggio del tifoso partenopeo:

"In seguito ai contatti telefonici intercorsi con il Dott. Montesarchio e la Dott.ssa Marta Cattaneo, esprimiamo la volontà di sostenere la ricerca nella nostra città. L'obiettivo è quello di creare una catena virtuosa di solidarietà che parte dal rimborso dei biglietti della partita Barcellona - Napoli e che coinvolga tutti gli ultras, i tifosi ed il mondo calcistico napoletano chiamato oggi a sostenere non più i giocatori ma gli eroi in corsia e nei laboratori. Vogliamo sostenere la nostra città e la ricerca perché come diceva qualcuno “Napoli resta l'ultima speranza dell'umanità”!"