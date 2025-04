Napoli-Torino, retroscena Repubblica: come l'ha vissuta De Laurentiis da un atollo delle Maldive

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna di Repubblica commenta così la vittoria degli azzurri in Napoli-Torino:

L’Inter è infatti andata di nuovo ko e la città è stata piacevolmente scossa da due boati di gioia: il primo alle 15.24, quando a San Siro i campioni d’Italia hanno subito il gol di Soule’: argentino e mancino, tanto per gradire. Il secondo poco prima delle 17, quando l’arbitro Fabbri ha fischiato la fine della partita a Milano e sancito la vittoria della Roma di Claudio Ranieri, che ha indirettamente tirato la volata alla squadra di Antonio Conte. Il tecnico leccese e i suoi giocatori erano in ritiro nel solito quartier generale di Pozzuoli e hanno visto insieme la gara alla tv, nella speranza di diventare nell’avvincente e tesissimo epilogo del campionato i protagonisti di una nemesi storica: da uno scudetto perso ( nel 2018) a uno vinto in albergo. Superstiti di quel gruppo non ce ne sono più, nello spogliatoio di Castel Volturno, a parte qualche componente dello staff medico e alcuni tra fisioterapisti e magazzinieri. In un atollo delle Maldive sarà invece ritornato indietro con la memoria Aurelio De Laurentiis, che ha sacrificato qualche ora delle sue vacanze per non perdersi un turno potenzialmente cruciale nella volata per il tricolore".