Allo stadio Maradona, con il Sassuolo, non c'è stato un colpo d'occhio importante ma c'è stato un tifoso speciale. Roberto Carlos Sosa, meglio conosciuto come "el Pampa" Sosa, è stato in Curva A per assistere alla partita di Serie A Napoli Sassuolo, giornata 35 del campionato italiano di calcio.

Pampa Sosa Curva A

È stata la SSC Napoli a regalare i biglietti a Sosa, ex attaccante partenopeo dal 2004 al 2008, 30 gol tra Serie C, Serie B, Serie A e coppe varie.