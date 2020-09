Cm.it - Petagna a Castel Volturno domani per allenarsi col Napoli

Notizie Calcio - Andrea Petagna è pronto a riassaporare il terreno di gioco dopo la recente positività al Covid-19. Lo rivelano i colleghi di Calciomercato.it:

Andrea Petagna finalmente inizierà a breve la preparazione atletica con il Napoli, la squadra che l’ha acquistato dalla Spal a gennaio. Secondo le indiscrezioni raccolte dalla redazione di Calciomercato.it, domani mattina il centravanti scuola Milan sarà a Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti del Napoli che si ritroverà dopo il ritiro di Castel di Sangro. Come tutta la squadra, Petagna si sottoporrà ai test sierologici e ai tamponi e poi, prima d’iniziare l’attività, dovrà svolgere tutti i controlli medici previsti dal protocollo della Figc per gli atleti che hanno contratto il Covid-19. Il calvario è quasi finito, Petagna rivede il pallone.