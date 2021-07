Napoli-Pro Vercelli, dove vederla in streaming e tv? Si gioca sabato alle 17:30, gara in chiaro!

Amichevole Napoli Pro Vercelli in TV - Dove vedere Napoli-Pro Vercelli? La squadra di Luciano Spalletti si avvicina alla seconda amichevole stagionale in Val di Sole nel ritiro di Dimaro. Napoli Pro Vercelli dove vederla? Si giocherà sabato contro la Pro Vercelli l'amichevole degli azzurri che provano ad alzare il livello di difficoltà gradualmente con la seconda gara stagionale 2021 – 2022 del Napoli calcio guidato da Luciano Spalletti in programma allo Stadio di Carciato sabato 24 luglio ore 17.30.

Napoli-Pro Vercelli 24 luglio ore 17.30

La gara non sarà visibile in diretta su nessuna emittente nè locale nè nazionale. CalcioNapoli24 al termine del match vi offrirà gli highlights in tempi rapidissimi.

Dove vedere amichevole Napoli-Bassa Anaunia in Tv streaming

Napoli Pro Vercelli, dove vederla in tv in chiaro?

Napoli Pro Vercelli in tv in chiaro su Canale 21! Annunciata la partita amichevole in diretta esclusiva su Canale 21 (digitale terrestre LCN 12 in Campania e LCN 10 nel Lazio).

Dove vedere Napoli-Pro Vercelli in Tv in diretta

Dove si vede Napoli-Pro Vercelli? La gara tra Pro Vercelli Napoli sarà visibile in diretta testuale su CalcioNapoli24 a partire dalle 16, con ampio pre partita in anticipo rispetto al fischio d'inizio previsto alle ore 17.30.

Amichevole Napoli Pro Vercelli Streaming live

Napoli Pro Vercelli streaming Gratis - Dove guardare in streaming Napoli Pro Vercelli? E' possibile seguire il match scaricando l'app di CalcioNapoli24.it con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.