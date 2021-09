Napoli Primavera choc, la Sampdoria vince 1-6 in Campania! Sabato horror

Napoli Calcio - Sabato horror per il Napoli primavera di Niccolò Frustalupi. In campo in casa contro la Sampdoria per la terza giornata di campionato, la formazione partenopea è stata infatti umiliata dai blucerchiati. La gara finita infatti con un risultato tennistico: 1-6 addirittura. La partita era ferma sullo 0-2 dopo il primo tempo e sembrava piuttosto ferma e conclusa, invece nella ripresa gli ospiti si sono scatenati oltre ogni immaginazione. Inutile la rete napoletana firmata da Costanzo al 53esimo per l'illusione di una rimonta: che figuraccia.