Ultime notizie calcio Napoli - Sky ha fatto il punto sulle ultime in casa Napoli in vista della sfida di domani contro il Milan. Tra i pali dovrebbe esserci il ritorno di David Ospina al posto di Meret, mentre al centro della difesa ci saranno Koulibaly e Maksimovic. Panchina, dunque, per Manolas. Demme, Fabian Ruiz e Zielinski andranno a comporre la diga davanti alla difesa, con Callejon, Insigne e Mertes in avanti.