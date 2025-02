Lo scorso mercoledì a Castel Volturno la SSC Napoli ha ospitato la squadra del Giugliano per un allenamento congiunto in vista di Napoli-Udinese. L'allenatore Antonio Conte ha approfittato della partitella per fare alcune sperimentazioni tattiche e una di queste ha coinvolto anche il nuovo acquisto Luis Hasa, arrivato dal Lecce per rimpiazzare Zerbin.

Mercoledì infatti Hasa è stato schierato nel ruolo di terzino destro nell'allenamento tra Napoli e Giugliano.