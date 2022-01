Ultime notizie calcio Napoli - Stando a quanto raccontato ed immortalato dai colleghi di PianetaNapoli, Kevin Malcuit è stato protagonista, suo malgrado, di una brutta disavventura. In quel di Sant'Antimo, infatti, il terzino del Napoli è rimasto coinvolto in un incidente automobilistico. Per sua fortuna, però, il ragazzo sta bene e non pare aver riportato ferite. Solo un grosso spavento, dunque, per lui.

