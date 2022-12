Napoli-Crystal Palace, Barba nota positiva: il capitano della Primavera mostra grande personalità

Ultime notizie calcio Napoli - Nel secondo tempo di Napoli-Crystal Palace 3-1, spazio anche ai giovani. A giocare tutta la ripresa, e a mettersi in luce fra i Primavera aggregati nel ritiro in Turchia, c'è sicuramente Benedetto Barba. Un ottimo ritiro per lui, ieri s'è trovato a dover affrontare marcature importanti contro calciatori fisici e dinamici, di Premier League. Non sfigurando affatto.

Ne parla anche l'edizione odierna de Il Mattino:

Cinque cambi in avvio di secondo tempo di Spalletti: Zanoli entra al posto di Di Lorenzo e ha un grande impatto sul match spingendo molto a destra, il giovane Barba, capitano della formazione Primavera mostra grande personalità al fianco di Ostigard, Gaetano brilla a centrocampo, Simeone lotta come sempre anche se non riesce a sfruttare al meglio una chance propizia e Raspadori fa la differenza confermando di essere in gran forma e di ricoprire al meglio tutti i ruoli in cui viene impiegato da Spalletti. Più passano i minuti e più il Napoli diventa padrone del campo alzando il baricentro del gioco e governando sempre più la gestione del gioco.

Questa la pagella di CalcioNapoli24 della prestazione di ieri di Benedetto Barba:

Barba 6 - Zaha è di un’altra categoria, gli va via nella ripresa ma è l’unico particolare. Successivamente lo tiene con successo impedendogli lo scatto.