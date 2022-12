Napoli-Crystal Palace, al Regnum Carya anche Nicola e De Sanctis della Salernitana | FOTO CN24

Gentili lettrici e lettori di Calcio Napoli 24, buonasera e benvenuti alla diretta Napoli-Crystal Palace, match valido per la gara amichevole in vista della ripresa della Serie A. Il fischio d'inizio della partita Napoli-Crystal Palace è previsto alle ore 16:00 italiane (18 ora locale in Turchia). Di seguito tutti gli aggiornamenti per la partita.

Al campo numero uno del Regnum Carya Resort sono presenti anche Simone Barone, Davide Nicola e Morgan De Sanctis, rispettivamente collaboratore tecnico, allenatore e direttore sportivo della Salernitana - accostata ultimamente a Diego Demme, centrocampista tedesco del Napoli che non giocherà il match di oggi.