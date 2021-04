Napoli-Crotone, Venerato annuncia: "Fuori Zielinski al 100%! Sarà Mertens il trequartista nel 4-2-3-1"

Ultimissime formazioni Napoli-Crotone - Alle ore 15 andrà in scena la sfida di Serie A Napoli-Crotone. Gennaro Gattuso ha sciolto gli ultimi ballottaggi e ha deciso per la rinuncia a Piotr Zielinski in vista di Juventus-Napoli.

Come rivelato da Ciro Venerato al Tg Sport della Rai, infatti:

"Gattuso non rischia Zielinski in vista del big match con la Juventus. Toccherà a Mertens e non a Elmas rimpiazzare il polacco. Oshimen agirà da prima punta con il belga alle sue spalle. Scelta già comunicata a Dries Mertens: sarà il trequartista nel 4-2-3-1 azzurro, fuori quindi al 100% Zielinski dal primo minuto".