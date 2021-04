Napoli-Crotone, i convocati di Cosmi: due assenze tra i calabresi

Sono 24 i convocati di mister Cosmi per la gara di domani (ore 15) in programma al “Maradona” contro il Napoli. A seguito delle positività al Covid-19 da parte di alcuni componenti del “Gruppo Squadra” della Polonia, il Football Club Crotone sceglie la via della prudenza a tutela della salute dei propri tesserati e comunica che il calciatore Arkadiusz Reca, pur in presenza di test negativo, in via prudenziale, non parteciperà alla trasferta di Napoli. Ecco l’elenco dei convocati: 1 CORDAZ 3 CUOMO 5 GOLEMIC 6 MAGALLAN 7 OUNAS 8 CIGARINI 10 BENALI 11 DRAGUS 13 LUPERTO 16 FESTA 17 MOLINA 20 ROJAS 21 ZANELLATO 22 CRESPI 25 SIMY 26 DJIDJI 30 MESSIAS 32 PEDRO PEREIRA 33 RISPOLI 34 MARRONE 54 DI CARMINE 77 VULIC 95 EDUARDO 97 RIVIERE Diffidati: CUOMO, GOLEMIC, PEDRO PEREIRA Squalificato: PETRICCIONE