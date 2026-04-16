Morte Alexander Manninger, il cordoglio di De Laurentiis e della SSC Napoli

"Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Alexander Manninger, portiere protagonista di una prestigiosa carriera nel calcio italiano ed europeo": questo il messaggio di cordoglio della SSC Napoli e del patron Aurelio De Laurentiis per la morte prematura di Alexander Manninger.
Terribile lutto nel mondo del calcio: ha perso la vita l'ex portiere Alexander Manninger in un grave incidente stradale avvenuto in Austria. L'ex portiere con un ricco passato in Serie A, si è scontrato con un treno ad un passaggio a livello. La redazione di CalcioNapoli24 si unisce al dolore della famiglia Manninger: alla sua famiglia le sentite condoglianze della redazione per la morte dell'ex calciatore.