De Laurentiis: "Se Conte vuole andarsene, lo dica ora! Sono sicuro che non abbandonerà il Napoli all'ultimo minuto"

Lunga intervista ad Aurelio De Laurentiis! Il presidente della SSC Napoli si è concesso in una lunga chiacchierata al The Athletic, rivista sportiva del New York Times, durante la quale ha raccontato il suo rapporto con il calcio e soprattutto ha spiegato qualcosa di più sul futuro di Antonio Conte a Napoli.

Intervista a De Laurentiis New York Times 'The Athletic'

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Il rapporto di Aurelio De Laurentiis con la tifoseria napoletana: "Durante le partite divento un ultrà! I tifosi sono i miei clienti, quindi lavoro per loro. Devo sempre tenere in considerazione ciò che pensano. Ma nel mio ruolo di presidente, devo sempre mantenere un equilibrio. Dico: io sono il presidente. Voi siete i sostenitori. Vi voglio bene. Se mi volete bene, bene. Se non mi volete bene, non so cosa fare. Ma io sono il proprietario e sono responsabile. Quindi volete vincere. Ma non possiamo andare in bancarotta perché una volta siete andati in bancarotta, ma con me non succederà mai più. I tifosi vogliono vincere e pensano che i giocatori onoreranno la loro maglia per sempre. Ma non è vero! Onorano solo i soldi. Ci sono solo pochi casi di lealtà. Ho avuto un ragazzo fantastico, Marek Hamsik, che era il capitano della nostra squadra. È rimasto con noi per sempre. Ma questo è solo un caso."

Il rapporto tra De Laurentiis e Antonio Conte: "Ci ??siamo conosciuti dieci anni fa alle Maldive. Eravamo in vacanza, nuotavamo insieme. Ho conosciuto sua moglie e sua figlia. Mentre pescavamo, mi ha raccontato la sua teoria sul calcio. Mi ha affascinato. Era come uno scrittore che mi racconta di un film grandioso, incredibile, da realizzare. Quando è arrivato il momento, non ho esitato a contattarlo e a convincerlo a venire ad allenare il Napoli. Ed è stato un matrimonio felice. Antonio è tipo... ti ricordi il film di Stanley Kubrick sull'esercito? (si riferisce a Full Metal Jacket, ndr). Questo è Antonio Conte. Quando lavori per 100 milioni di tifosi, hai un'enorme responsabilità. Non puoi scherzare. Ma i giocatori hanno 17, 18, 21 anni. Sono ragazzi, guidano Ferrari o Aston Martin, quindi possono commettere errori. Perciò devi guidarli con mani ferme. Antonio è perfetto da questo punto di vista. Inoltre, è un grande allenatore perché ha un'idea di come difendere. Quando difendi, probabilmente vinci. Se vuoi solo attaccare, probabilmente perdi. Forse è più emozionante, ma probabilmente non vinci niente".

Il futuro di Antonio Conte a Napoli

Sul futuro di Antonio Conte e l'ipotesi che vada ad allenare la Nazionale, De Laurentiis ha le idee molto chiare: "Innanzitutto, al momento non abbiamo un presidente della federazione. Quindi nessuno può decidere di nominarlo. Perciò, prima di tutto, dobbiamo risolvere il problema della federazione. Altrimenti, dovremo aspettare le nuove elezioni della federazione, a metà giugno. Antonio Conte è una persona molto seria. Ha un contratto con me. Non mi abbandonerà mai all'ultimo minuto. Perché creerebbe un grosso problema per il Napoli. Se si sacrifica dopo due anni di lavoro per costruire un Napoli fortissimo... è pur sempre una sua creazione. Quindi ucciderebbe il suo bambino, abbandonandolo proprio all'ultimo minuto? Oppure... decide subito e dice “Vorrei andare”. In tal caso avrei il tempo, tra aprile e maggio, di trovare qualcun altro che lo sostituisca. Altrimenti, non credo che il signor Conte abbandonerà mai il Napoli. È un uomo serio e professionale. Se fossi un allenatore, prima di accettare ci penserei cento volte".

La cessione di Kvaratskhelia al PSG

De Laurentiis non ha ancora digerito la cessione di Kvaratshelia: "Quando abbiamo iniziato a lavorare con Conte, abbiamo ricevuto un'offerta di 200 milioni di euro (175 milioni di sterline; 234 milioni di dollari) dal PSG e da altri per vendere Victor Osimhen e Kvara insieme. Il signor Conte disse: "Osimhen potete venderlo, ma per favore non vendete Kvara". Fu un grosso errore. Perché in seguito ho avuto grossi problemi con il padre e l'agente di Kvara. Qualsiasi giocatore di età inferiore ai 28 anni, dopo tre anni di contratto, può liberarsi praticamente per nulla. E poiché questo giocatore e il suo agente erano assolutamente determinati a lasciare Napoli, ho deciso che fosse meglio venderlo. L'allenatore non era contento perché gli state dicendo che devo farlo per problemi legali. Sto cercando di cambiare queste regole. Perché se fai un investimento, non puoi essere ricattato da nessuno. Nell'industria cinematografica americana, l'agente è fondamentale perché può decretare il vero successo di un regista, di uno sceneggiatore o di un attore. Nel calcio, invece, l'agente è solo un vampiro che succhia denaro ovunque!".

I problemi del calcio italiano e internazionale

Si è parlato a lungo anche dei problemi del calcio moderno parlando dei problemi. De Laurentiis ha spiegato quali sono secondo lui i principali problemi offrendo anche una serie di soluzioni innovative: "Il calcio perderà le nuove generazioni. Le partite sono troppo lunghe. Immaginate la stupidità! Pensate che mio nipote di sei anni, che sa tutto sul calcio perché gioca con la PlayStation... riuscirà a scappare... e che lo riporterete indietro dopo 15 minuti? Mai! Perché va in camera sua. E si mette a giocare a FIFA. Negli stadi i bambini apprezzano l'atmosfera e la partecipazione ma non hanno la pazienza di guardare una partita dal ritmo molto lento in televisione. Se guardi una partita in TV, soprattutto se è una partita pessima... cosa fai?”.

Per risolvere il problema, De Laurentiis avanza proposte concrete, come la riduzione del minutaggio e l'introduzione del tempo effettivo: "Primo punto: ridurrò la durata di ogni tempo da 45 minuti a 25 minuti. Ma non puoi nemmeno rimanere in campo a fare il gradasso come un attore! ...AGHHHH!” (geme, fingendo di essere ferito ndr) “No verrai fuori! E io farò anche questo: non userò mai più un cartellino rosso e un cartellino giall. Direi piuttosto: 'Tu - esci per cinque minuti per un cartellino giallo!' E tu - esci per 20 minuti per un cartellino rosso!".

Il presidente ha da ridire anche sulla regola del fuorigioco: “Un'altra cosa! Troppi pochi gol! Quindi non è spettacolare. Devi segnare più gol. E per segnare più gol, devi cambiare le regole. Non si può annullare un gol per pochi millimetri... Il fuorigioco deve essere cambiato, e di molto. La nuova generazione è il nostro tesoro. Se non la accontentiamo, moriremo. Non ci sarà più la stessa partecipazione che c'era negli ultimi 100 anni."

Ma non è finita qui, c'è un'altra cosa che De Laurentiis cambierebbe in Serie A: "E secondo punto... Non si può avere una squadra di una piccola città con 50.000 abitanti. Perché quando la squadra gioca su DAZN o su SKY, quante persone guarderanno? 3.000? 4.000? E la pubblicità? Perché Sky o DAZN devono pagare un sacco di soldi per una partita del genere? In Italia il campionato si divide di fatto fra Juventus, Inter, Milan, Napoli e Roma. Quindi per competere devi avere... almeno un milione di sostenitori! Se ne hai 100.000 o 200.000, devi essere in un'altra sezione. Il Napoli ha 100 milioni di tifosi, è diverso".

De Laurentiis ammette di aver cambiato idea sulla Superlega dopo averne parlato con Florentino Perez, presidente del Real Madrid: "I criteri di selezione avevano reso tutti scontenti. Come potremo mai più lavorare con queste persone? Probabilmente la Francia ha tre squadre importanti. La Germania, quattro. L'Italia, cinque: Juventus, Inter, Milan, Napoli, Roma. L'Inghilterra, cinque squadre importanti, la Spagna, quattro squadre importanti. Mettendole insieme, si crea una competizione davvero grandiosa Allora si mantengono le migliori squadre rimaste della Serie A e le migliori della Serie B per formare la nuova Serie A!”.

Il presidente ha parlato anche della MLS americana: "Accumulano giocatori pagandoli profumatamente alla fine della carriera... cosa che non porta a nulla. Perché non propongono a Ceferin di portare da tre a cinque grandi squadre americane a giocare in Champions League? Il meglio di New York, il meglio di Boston..."

De Laurentiis racconta così il suo approccio al calcio, per lui che viene dal mondo del cinema: "Ho applicato la forte disciplina che ho acquisito nel mondo del cinema. Lì non puoi scherzare. Altrimenti, sei un perdente. Io ero un vincente. Quindi mi sono detto: 'Ok, potrebbe essere più difficile del mondo del cinema?' Non credo."

Sulla Nazionale italiana e l'ennesima esclusione dai Mondiali di calcio: "L'Italia è uno dei paesi più belli del mondo. Non vive di calcio. Può vivere di turismo, di moda, di cibo, di bella vita. Ma se non ci riusciamo per tre volte, c'è una certa responsabilità da parte di chi è al vertice".

Il presidente ha scagliato un'invettiva anche a Gianni Infantino, numero uno della FIFA: "Allora il signor Infantino ha inventato la Coppa del Mondo per club, che spremerà i calciatori e li ucciderà. Ma ucciderete anche i miei soldi! Perché ho investito in quel ragazzo e voi lo spremete solo per intascarvi i soldi? No! Ma poi i soldi che ricaviamo dalle competizioni? Non sono abbastanza. Immaginate la crescita della UEFA, tutti quei soldi. Perché devono essere gestiti dalla UEFA e non dai club? Il problema è che troppe persone vogliono essere protagoniste. UEFA, FIFA, federazioni locali. Grossi guai, grossi problemi. Perché vogliono fare soldi per sé stessi. La UEFA ha cambiato la fase a gironi della Champions League due anni fa, aggiungendo più partite. Ma se si guardano gli ascolti televisivi, il successo non è equo perché ci sono certe partite che non interessano a nessuno. Questo succede anche nel campionato locale perché abbiamo troppe squadre".

A tal proposito, De Laurentiis modificherebbe anche le regole UEFA per eliminare il sistema "un membro, un voto" che oggi consente a Paesi più piccoli di avere parola al pari di Paesi più grandi: "Devono far giocare tutti, perché hanno bisogno dei voti. Quindi, se il signor Ceferin vuole essere rieletto, deve accontentare tutti. San Marino ha quindi lo stesso numero di voti dell'Italia o dell'Inghilterra! Per voi è normale? Io non credo! È tutto un errore madornale. Invece di inventare gli Stati Uniti d'Europa, l'Europa è esistita senza esistere. C'era troppo egoismo politico perché ogni paese potesse coesistere con un'economia, una lingua e un presidente unici. Lo stesso vale per il calcio, perché il calcio ha bisogno di essere rigenerato."

Infine una domanda sul futuro di Aurelio De Laurentiis. Quando gli chiedono se andrà in pensione, lui risponde: "Allora devo morire! Ma preferisco lavorare che giocare a golf, a tennis, che andare in vacanza. Faccio un lavoro fantastico e per tutta la vita ho avuto la sensazione di essere sempre in vacanza".