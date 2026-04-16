Futuro Conte, Esposito: "Ricordate queste parole del mister? Possibile indizio"

Le Interviste  
Futuro Conte, Esposito: Ricordate queste parole del mister? Possibile indizio

Massimiliano Esposito parla del futuro di Conte e di Napoli-Parma

Napoli-Lazio e futuro Conte: su questi argomenti si è pronunciato Massimiliano Esposito, ex attaccante azzurro, è intervenuto a "Napoli Magazine Live", su Radio Punto Zero. Dopo Parma-Napoli finita 1-1, coi sogni scudetti praticamente sfumati data la vittoria di spessore dell'Inter a Como, per gli azzurri c'è un'immediata occasione di riscatto per blindare quanto meno il secondo posto.

A fine campionato, poi, andrà inquadrata la posizione di Antonio Conte che sembrava anche abbastanza indirizzata prima che emergesse la variabile nazionale che potrebbe stuzzicare il tecnico per una seconda esperienza da Ct dell'Italia

Massimiliano Esposito su Napoli-Lazio e futuro Conte 

Ecco quanto dichiarato come riportato dal seguente comunicato stampa: 

"Napoli-Lazio? La Lazio attuale è in difficoltà, ha ben poche pretese al momento. Sta finendo il campionato con tante difficoltà, ma non la squadra di Sarri non va sottovalutata. Non sarà un match difficilissimo contro una squadra che gioca per qualcosa, il Napoli invece deve difendere il secondo posto. L'Inter non lascerà altri punti, ma è giusto che il Napoli dia il massimo fino alla fine. Il secondo posto attuale è stato raggiunto con merito e sacrificio.

Futuro di Conte? Chi lo conosce sa che ama vivere la squadra ogni giorno, inoltre la Nazionale l'ha già vissuta e disse addio per tornare a vivere una squadra tutta la settimana. Non credo che voglia lasciare il Napoli, sta facendo benissimo: ha vinto uno scudetto e stavolta potrebbe arrivare secondo con una Supercoppa in tasca. Anche la famiglia sta bene qui, speriamo non ci siano sorprese. Questo ciclo è importante, potrebbe durare molti anni. La squadra è forte ma potrà essere rinforzata, speriamo non ci siano di nuovo tanti infortuni.

Alisson Santos dalla panchina o dal primo minuto? Politano spesso veniva etichettato come spaccapartite, poi si è guadagnato la titolarità. Credo possa fare lo stesso percorso. Alisson al momento è devastante quando entra, ha grande velocità, dribbling e fiuto del gol, nel corso del prossimo anno potrà diventare un'arma micidiale".

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