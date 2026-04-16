Valzer panchine Serie A: TMW svela nomi in bilico e possibili sostituti, il quadro

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Valzer panchine Serie A: TMW svela nomi in bilico e possibili sostituti, il quadro

Calciomercato Serie A: panchine a rischio e confermate

C'è all'orizzonte una nuova e interessante sessione estiva di calciomercato. Ma prima andranno definite le panchine in Serie A, con molti nomi in dubbio e altri potenzialmente pronti per un salto importante.

I colleghi di TMW hanno fatto una panoramica con l'attuale situazione di tutti i club, anche se molto chiaramente dipenderà anche da come si concluderanno le ultime 6 giornate di campionato

Valter panchine Serie A: nomi sicuri, in bilico e nuovi allenatori 

Nel frattempo a oggi la situazione sarebbe la seguente: 

  • Atalanta: confermato Palladino 
  • Bologna: dubbio Italiano, ipotesi Sarri e De Rossi 
  • Cagliari: dubbio Pisacane, dipenderà dalla salvezza
  • Como: confermato Fabregas
  • Cremonese: dubbio Giampaolo, dipenderà dalla salvezza
  • Fiorentina: Vanoli in bilico. Piacciono Grosso e De Rossi e suggestioni Sarri 
  • Genoa: De Rossi incerto, piace a vari club
  • Hellas Verona: Sammarco a rischio, possibile rifondazione
  • Inter: Chivu confermato 
  • Juventus: Spalletti blindato con rinnovo
  • Lazio: Sarri può salutare. Ipotesi Okan Buruk del Galatasaray, Fabio Pisacane e Kosta Runjaic dell’Udinese.
  • Lecce: Di Francesco rischia, dipenderà dalla salvezza
  • Milan: ipotesi Allegri Ct: Spunta l'idea Simone Inzaghi 
  • Napoli: futuro Conte da vedere, suggestione Allegri ma Italiano nome a oggi più concreto
  • Parma: Cuesta confermato 
  • Pisa: dubbi su Hiljemark, dipenderà dal nuovo progetto
  • Roma: Gasperini verso la conferma 
  • Sassuolo: Grosso nel mirino di vari club. Ipotesi Aquilani
  • Torino: punto interrogativo per D’Aversa, possibile ritorno di Juric?
  • Udinese: da verificare la permanenza di Runjaic

Dunque a oggi le uniche squadre certe di poter proseguire con la stessa guida tecnica sarebbero Atalanta, Como, Inter, Juventus e Parma

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