Valzer panchine Serie A: TMW svela nomi in bilico e possibili sostituti, il quadro

Calciomercato Serie A: panchine a rischio e confermate
C'è all'orizzonte una nuova e interessante sessione estiva di calciomercato. Ma prima andranno definite le panchine in Serie A, con molti nomi in dubbio e altri potenzialmente pronti per un salto importante.
I colleghi di TMW hanno fatto una panoramica con l'attuale situazione di tutti i club, anche se molto chiaramente dipenderà anche da come si concluderanno le ultime 6 giornate di campionato.
Valter panchine Serie A: nomi sicuri, in bilico e nuovi allenatori
Nel frattempo a oggi la situazione sarebbe la seguente:
Atalanta: confermato Palladino
Bologna: dubbio Italiano, ipotesi Sarri e De Rossi
Cagliari: dubbio Pisacane, dipenderà dalla salvezza
Como: confermato Fabregas
Cremonese: dubbio Giampaolo, dipenderà dalla salvezza
Fiorentina: Vanoli in bilico. Piacciono Grosso e De Rossi e suggestioni Sarri
Genoa: De Rossi incerto, piace a vari club
Hellas Verona: Sammarco a rischio, possibile rifondazione
Inter:Chivu confermato
Juventus: Spalletti blindato con rinnovo
Lazio: Sarri può salutare. Ipotesi Okan Buruk del Galatasaray, Fabio Pisacane e Kosta Runjaic dell’Udinese.
Lecce: Di Francesco rischia, dipenderà dalla salvezza