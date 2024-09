Mondiale per club, scaduto il bando per i diritti tv: nessuna offerta

Ultime calcio - Il nuovo Mondiale per club voluto dalla FIFA e dal suo presidente Gianni Infantino non ha ancora una TV che lo trasmetta. Come riporta Calcio e Finanza, è infatti scaduta questa mattina, alle 11, la deadline per presentare offerte dai soggetti interessati per l'Europa e l'Africa subsahariana, relative alle edizioni del 2025 e del 2029.

Nessuna offerta tv è arrivata per il mondiale per club

Nessuna offerta. Allo stato attuale, nessun soggetto ha però avanzato alcuna proposta. Ferma anche l'ipotesi di un accordo con Apple, che sembrava interessata ad accaparrarsi l'evento e al momento ha fatto registrare un passo indietro. Se inizialmente si era ipotizzata una base di partenza da 50 milioni di euro per ciascun club partecipante - in Italia il tema interessa Inter e Juventus - allo stato attuale non vi è nessuna certezza al riguardo.