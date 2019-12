Ultime calcio Napoli - "Il sorriso e’ tornato, di nuovo in campo con la mia squadra, pronto per una fantastica notte di Champions. Adesso forza, riportiamo il successo a Napoli", a scriverlo sul proprio profilo Instagram è Arkadiusz Milik tornato a disposizione di Carlo Ancelotti per la sifda di Champions League contro il Genk di domani.

Clicca sulla foto per ingrandirla.