Milano, i tifosi del Club Napoli Milano Azzurra donano pacchi alimentari alle famiglie bisognose [FOTO]

Ultime calcio - La solidarietà non ha confini geografici e non si ferma neanche dopo la fine dell'emergenza sanitaria acuta. E gli emigrati napoletani in Lombardia si sono distinti più volte nel corso di questo difficile periodo che ha visto la regione al centro di una drammatica crisi sanitaria e sociale. L'ultima iniziativa ha avuto come location il comune di Casarile, piccolo centro di 4.000 abitanti all'interno del Parco Agricolo Sud Milano. "Milano Azzurra", storico club di tifosi del Napoli in terra meneghina, e i gestori della neonata pagina Facebook "Io mangio Campano" hanno donato ben cento pacchi alimentari alla popolazione.

La consegna è avvenuta all'interno del campo sportivo di Casarile alla presenza del sindaco Silvana Cantoro. I pacchi, presi in consegna dalla Protezione civile e dalla locale Pro Loco, sono stati già distribuiti alle famiglie bisognose. he avranno certamente apprezzato le specialità della tradizione campana. L'iniziativa è stata possibile grazie al consigliere comunale Guido Tafuri, napoletano da sempre residente in Lombardia. Casarile è uno dei comuni dell'hinterland milanese ad alta densità di meridionali. Il sindaco Cantoro, per esempio, è nata in provincia di Brindisi. Ed è questo il messaggio di unità che si vuole inviare in questo momento di polemiche tra Sud e Nord durante il dibattito sulle riaperture degli spostamenti tra Regioni.

