Milan: recupero a sorpresa per Pioli, giocherà contro la Lazio

Ultimissime notizie per il Milan riguardo gli infortunati con il recupero dell'attaccante. Pioli sorride perché avrà a disposizione il giocatore per Milan Lazio di Coppa Italia, il bomber torna di nuovo arruolabile per l'allenatore dopo un periodo out.

Milan-Lazio: recuperato l'attaccante

Può tornare a sorridere mister Stefano Pioli e i tifosi rossoneri, perché dopo mesi difficili riguardo gli infortuni che hanno colpito l'intera rosa, ora la squadra sta tornando pian piano a disposizione. Questa volta Pioli è pronto a recuperare un altro giocatore importante. Infatti, secondo le ultime notizie Rebic rientra ed è guarito dall'infortunio e ci sarà per Milan Lazio. Stagione sfortunata per l'attaccante croato che è rimasto fuori per un periodo di tempo a causa di problemi muscolari, poi appena tornato un nuovo ko alla caviglia. Questa volta però sembrano migliorare le condizioni di Rebic, rientro per Pioli già per Milan Lazio di Coppa Italia. La partita dei quarti di finale si giocherà mercoledì 9 gennaio, una sfida molto importante a San Siro per il proseguo della stagione del club. Pioli spera di contare su di lui, perché non ci sarà ancora l'infortunato Ibrahimovic nel Milan che però recupera Rebic, rientro contro la Lazio.

Tutte le news sul calciomercato e sulla Serie A

Rebic Milan Lazio Coppa Italia

Milan: la stagione di Rebic

Ante Rebic torna a disposizione nel Milan per la partita con la Lazio di Coppa Italia. Una notizia positiva per mister Pioli che avrà di nuovo a disposizione l'attaccante, ora proprio che serve visto che Ibrahimovic è ancora out per i problemi al tendine d'Achille. Due gol e due assist per il croato quest'anno che è pronto a tornare in campo. Seduta d'allenamento completa oggi con il resto del gruppo, questo fa sperare i tifosi e Pioli per avere a disposizione e giocare la partita Milan-Lazio con un Rebic in più.