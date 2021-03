Ultime notizie calcio Napoli - Secondo quanto appreso da MilanNews.it, Theo Hernandez e Calhanoglu oggi hanno lavorato in gruppo a Milanello. I due calciatori sono entrambi in recupero in vista della sfida di domenica contro il Napoli. Ancora a parte invece Rebic, Mandzukic, Bennacer, Ibrahimovic e Romagnoli.