Milan, l'ad Gazidis: "Torneremo ad allenarci e giocare solo quando tutto sarà in sicurezza"

"Torneremo ad allenarci e giocare solo quando tutto sarà in sicurezza". Un messaggio chiaro quello lanciato dall'amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis. Tramite l'account Twitter del club rossonero, il manager sudafricano ha parlato a tutti i tifosi dell'emergenza coronavirus che ha fermato il calcio italiano e non solo.

Per tornare in campo bisognerà aspettare ancora un po' di tempo: "La più grande priorità del nostro club è molto semplice - spiega Gazidis - È la salute e la sicurezza dei nostri giocatori, del personale, dei tifosi e della nostra comunità".

IL COMUNICATO

"Cari milanisti,

vi parlo dalla mia casa qui a Milano. Come voi sono rinchiuso in queste settimane mentre viviamo questa tragedia intorno a noi. In questi giorni abbiamo capito chi e cosa conta di più. Penso agli infermieri, ai medici, agli operatori ospedalieri, alle forze dell'ordine, agli autisti di treni e autobus, ai commessi dei supermercati e tutti coloro che si prendono cura di noi. Grazie a tutti loro, dal profondo del cuore.

La più grande priorità del nostro club è molto semplice, è la salute e la sicurezza dei nostri giocatori, del personale, dei tifosi e della nostra comunità. Torneremo ad allenarci e giocare solo quando tutto sarà in sicurezza per giocatori, staff e tifosi. Ci stiamo impegnando in diversi modi per dare un aiuto concreto. Stiamo pensando ai più anziani, ma anche ai giovani. Quando la nuova stagione ripartirà non dimenticheremo gli eroi di questi mesi che con coraggio e professionalità aiutano migliaia di persone.