Meteo Napoli, ecco le previsioni per la sfida di calcio Napoli-Legia Varsavia di Europa League

Meteo Napoli - Quali sono le previsioni del tempo per la gara di UEFA Europa League della gara Napoli-Legia Varsavia che si disputerà questa sera, ore 21:00, allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Ma qual è il tempo a Napoli per questa sera? Quali sono le previsioni meteo di Napoli per Napoli-Legia Varsavia? Scopriamolo insieme con il nostro approfondimento dedicato a tutti i tifosi che questa sera saranno allo stadio sugli spalti per guardare la partita degli azzurri di mister Spalletti impegnati in UEFA Europa League.

E allora, quali sono le previsioni meteo nella città di Napoli, per oggi giovedì 21 ottobre? Secondo ilmeteo.it, il tempo dovrebbe reggere per chiunque sarà allo stadio. Ricordandovi che i tornelli sono aperti già dalle ore 18 per la gara delle ore 21:00, ecco il meteo per le ore che interessano i tifosi. Solo nubi sparse e tempo coperto, ma la pioggia è prevista per la notte. Ecco tutti i dettagli:

Europa League, i biglietti di Napoli-Legia

I biglietti per la gara di Uefa Europa League Napoli vs Legia Varsavia, che si disputerà il 21 ottobre 2021 alle ore 21.00 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli sono posti in vendita a partire dalle ore 17.00 di venerdì 15 ottobre 2021. Molti posti dei settori del Maradona sono rimasti invenduti, per questo motivo c'è ancora una grossa disponibilità di tagliandi per la gara di stasera.

