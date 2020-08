Sportitalia - Raggiunta l'intesa tra Gattuso e De Laurentiis: in settimana la firma, contratto fino al 2023! Quattro acquisti richiesti dal tecnico

Ultime notizie mercato Napoli - Giornata cruciale per il futuro della SSC Napoli. E' andato di scena oggi a Capri un incontro tra il presidente azzurro e Gennaro Gattuso per programmare la prossima stagione e per gettare le basi per un progetto lungo. Ecco il resoconto di questo faccia faccia riportato dai colleghi di Sportitalia su Twitter:

"Raggiunta l'intesa tra l'allenatore e De Laurentiis. In settimana arriverà la firma fino al 2023 con un contratto di 1,6 milioni a stagione più bonus. Sono 4 gli acquisti richiesti nel mercato estivo da Gattuso".