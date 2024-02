Mazzarri non vuole dimettersi! Nessun confronto con la squadra, dopo il Genoa parla solo con Meluso

Ultime notizie. Oggi il quotidiano La Repubblica anticipa il possibile esonero di Walter Mazzarri dalla panchina del Napoli, raccontando alcuni retroscena della partita di sabato contro il Genoa. Pare infatti che Mazzarri non abbia avuto alcun confronto con la squadra dopo il pareggio al Maradona, riservandosi di parlare solo con il ds Meluso in vista della partita di mercoledì in Champions.

Mazzarri da parte sua non ha alcuna intenzione di dimettersi e crede ancora di poter risollevare le sorti del Napoli quando ritroverà Osimhen.

Secondo quanto riporta Repubblica, quello di Napoli-Barcellona sarà l'ultimo test decisivo per il futuro di Mazzarri: "una grande prestazione potrebbe rappresentarela scintilla tanto attesa, altrimenti non è affatto escluso lo scenario di un altro cambiamento".