Mathias Olivera è già a Napoli, carico per la nuova stagione: ecco dove si sta allenando! | VIDEO

Ultime notizie SSC Napoli - Già carico in vista della nuova stagione, Mathias Olivera che è già rientrato a Napoli dalle vacanze e ha messo nel mirino test atletici e ritiro di Dimaro-Folgarida: il terzino del Napoli, infatti, come testimoniato dal suo amico napoletano Loris Pennacchio di Living Boutique, è già al lavoro con un personal trainer per farsi trovare pronto e al top fisicamente per l'inizio stagione ormai imminente. L'uruguaiano si sta preparando sul campo dello Sport Village di Qualiano.

