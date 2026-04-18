De Laurentiis: "A Los Angeles in moltissimi tifano Napoli, anche John Lee" | FOTO

“Ormai nell'assemblea cittadina di Los Angeles in moltissimi tifano Napoli, tra cui John Lee”, così Aurelio De Laurentiis poco fa via X.

Tifo Napoli a Los Angels, il tweet di ADL

Tifoso del Napoli a Los Angeles

Il presidente della SSC Napoli è sempre più fiero dell'internazionalizzazione del suo brand nel mondo e di come questo sia cresciuto esponenzialmente anche a Los Angeles, la sua seconda casa di cui è divenuto anche cittadino onorario di recente.

Così ecco il tweet di ADL con cui mostra come l'azzurro arrivi anche ai semplici cittadini della città californiana grazie ai grandi risultati di questi anni noti in tutto il mondo.

A tal proposito, De Laurentiis è rientrato dagli USA proprio in questi giorni e per l'occasione sarà anche allo stadio Maradona stasera per Napoli-Lazio. Sulla sua agenda, subito dopo, ci sarebbe un altro importantissimo impegno per il futuro del Napoli.