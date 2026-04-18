Sulle maglie della Lazio contro il Napoli debutta il nuovo main sponsor, cifre e durata dell'accordo

Brevi fonte : Sportmediaset
Sulle maglie della Lazio contro il Napoli debutta il nuovo main sponsor, cifre e durata dell'accordo

Nuovo sponsor per Lazio, debutta contro il Napoli

Ultimissime Calcio Napoli- La Lazio si presenta alla sfida contro il Napoli con una novità importante: debutta infatti il nuovo main sponsor sulla maglia biancoceleste. Una scelta che segna un passo strategico per il club anche fuori dal campo.

Lazio Polymarket: cifre e durata dell’accordo

Il nuovo partner è Polymarket, piattaforma innovativa che farà il suo esordio proprio nella gara odierna. L’intesa, come comunicato ufficialmente dalla società, coprirà non solo il finale di questa stagione, ma anche le annate 2026/2027 e 2027/2028, con un’opzione per prolungare fino al 2028/2029.

Dal punto di vista economico, l’accordo supera i 22 milioni di dollari complessivi, a cui potranno aggiungersi ulteriori bonus legati ai risultati sportivi e alle attivazioni commerciali. Un’operazione che rafforza il posizionamento internazionale del club e ne consolida la crescita sul piano commerciale.

Soddisfatto il presidente Claudio Lotito, che ha sottolineato la portata strategica della partnership: "Polymarket è un partner che interpreta il futuro, capace di leggere e analizzare i fenomeni con strumenti innovativi".

“Questo accordo rafforza il percorso di sviluppo internazionale della Lazio e conferma la volontà del Club di posizionarsi come una realtà sempre più moderna, aperta e competitiva nei nuovi scenari dello sport globale”, ha aggiunto.

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