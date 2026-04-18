Primavera, Napoli-Bologna 1-0 (48' Smeraldi): vantaggio azzurro! | DIRETTA

Ultime calcio Napoli, Il Napoli Primavera torna in campo per il campionato. Gli azzurri affrontano oggi, alle 13, allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola, il Bologna di Stefano Morrone.

Primavera, Napoli-Bologna: la diretta testuale del match

65' - Cambio tra le fila del Napoli, dentro Cimmaruta, fuori Prisco per infortunio

59' - Cambi tra le fila del Bologna, dentro Saputo, Lo Monaco e Libra, fuori Rossitto, Nordvall e Toroc

55' - Il Bologna prova a rispondere al Napoli, ma non riesce ad essere pericoloso

48' - Gol del Napoli, rete siglata da Smeraldi, che mette il pallone in mezzo per un cross, ma clamorosamente Happonen se la butta quasi da solo in porta e regala il vantaggio ai partenopei

46' - Occasione Napoli, ci prova Lo Scalzo, che inquadra lo specchio, ma il tiro è troppo provedibile e non ci sono problemi per Happonen

45' - Via al secondo tempo

45' - Doppio cambio tra le fila del Napoli, dentro Camelio e Torre, fuori Colella e Barido

45' + 2' - Termina il primo tempo, le due squadre sono sullo 0-0

45' - Concessi 2 minuti di recupero

40' - Le due squadre non si fanno male e non trovano varchi giusti

33' - Occasione Bologna, Lai impegna Ferrante con il suo sinistro, ma il portiere del Napoli è bravo a respingere

30' - Le due squadre non riescono a colpire e si continua con ritmi bassi

24' - Grande occasione Napoli, Lo Scalzo lanciato in campo aperto, ma Negri salva tutto a fine azione

14' - Occasione Napoli, ci prova Barido con un tiro dalla distanza, ma non inquadra lo specchio della porta

11' -Primi tentativi dalla parte del Bologna, ma al momento non ci sono occasioni

5' - Le due squadre iniziano a studiare le prime mosse

1' - Via al match!

Primavera, Napoli-Bologna: come arrivano le due squadre al match

I partenopei arrivano alla sfida da un momento di crisi: dopo le sconfitte con Genoa e Lazio, passando per l’unico punto preso nelle ultime tre gare dagli azzurri con la Roma. Il Napoli è in zona play-out, ma con un buon risultato si può sognare la permanenza nella massima categoria.

Il Bologna vive un buon momento: gli emiliani vengono da tre vittorie consecutive contro Frosinone, Verona e Monza, la squadra di Morrone è in piena lotta play-off ed è solo a -7 lunghezze dalla vetta del campionato.

Primavera, Napoli-Bologna: le formazioni ufficiali del match

Di seguito le formazioni ufficiali del match:

Napoli: Ferrante, Colella, Gambardella, Garofalo, Raggioli, Smeraldi, Prisco, Caucci, Lo Scalzo, Barido, Genovese. Allenatore: Salvatore Galizia.

Bologna: Happonen, Ferrari, Lai, Papazov, Nordvall, Nesi, Toroc, Negri, Tomasevic, N'diaye, Rossitto. Allenatore: Stefano Morrone.

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