Maradona, l'ex manager Ceci: "Ecco dove si trova adesso la statua di Diego, ci sono due ipotesi per il posizionamento futuro"

Notizie Napoli calcio. Stefano Ceci, ex manager di Maradona, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma "Radio Goal". Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"C'è un problema di logistica per posizionare la statua di Maradona, perchè è difficoltoso trasportarla ogni volta in campo nella posizione dove l'abbiamo vista l'ultima volta contro la Lazio. Proprio per questo stanno studiando una pedana per favorire il trasporto. Io ho chiesto di metterla negli spogliatoi dove gli arbitri radunano le squadre, così da essere visibile anche a favore di telecamere".