Manna sincero: "Ecco perché Rafa Marin non gioca mai" | VIDEO

L'altro giorno in conferenza stampa il direttore sportivo Giovanni Manna si è lasciato andare ed ha spiegato con sincerità perché il nuovo difensore Rafa Marin non gioca mai con Antonio Conte. Ascolta la risposta di Manna su Rafa Marin nel video qui su CalcioNapoli24.

"Rafa Marin è il primo calciatore che il Napoli ha acquisito, entrato al posto di Ostigard. Crediamo nella crescita del ragazzo, un giocatore su cui abbiamo investito e arriva da un settore giovanile importante. Oggettivamente abbiamo in rosa giocatori di livello davvero alto: è normale che faccia fatica e deve ambientarsi, anche se son passati sei mesi. Avevamo i documenti col Villarreal fatti, loro giocano per entrare in Europa League ed era volontà espressa dell'allenatore acquistarlo a gennaio. Non potendo noi prendere un difensore, è rimasto e deve essere concentrato e lavorare come se dovesse giocare la domenica. Ne abbiamo parlato anche col giocatore. La rosa è questa: siamo questi qui, giochiamo in undici ma siamo tutti".