Mancini nella storia della Nazionale: nessuno come lui nelle prime 29 partite da ct

Calcio - Grazie al successo di ieri contro la Bulgaria, la Nazionale ha allungato a 24 (19 vittorie e 5 pareggi) la striscia di risultati utili consecutivi, portandosi ad una sola lunghezza dall’Italia di Marcello Lippi, che tra il 2004 e il 2006 collezionò 25 gare senza sconfitte, mentre il record appartiene alla Nazionale guidata da Vittorio Pozzo, capace tra il 1935 e il 1939 di raggiungere i 30 risultati utili consecutivi.

Con 67 punti conquistati, Mancini è primo nella classifica dei Ct dopo 29 gare sulla panchina dell’Italia (seguono con 63 punti Vicini, Sacchi e Pozzo) e con 20 vittorie in 29 gare (il 69%) da commissario tecnico, ha la media più alta di successi davanti a Pozzo (66% su 95 gare) e Sacchi (64% su 53 gare). Sono 20 le gare ufficiali consecutive (escluse le amichevoli) senza sconfitte, il precedente primato azzurro era di 17 (dal 1997 al 1999 con 2 Ct, Cesare Maldini e Dino Zoff).

L’Italia, che non prende gol da 515 minuti e da 5 partite mantiene la porta inviolata, non subisce reti da 6 trasferte consecutive: un altro record battuto che apparteneva alla Nazionale di Valcareggi, che a cavallo tra il 1972 e il 1974 era riuscita a non incassare gol per 5 trasferte consecutive.