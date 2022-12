Osimhen emozionato: "Mammamia, oh my God!". Bellissimo regalo di compleanno! | VIDEO

Victor Osimhen è nato il 29 dicembre 1998 a Lagos, in Negeria, e oggi ha compiuto 24 anni d'età.

Ultime notizie. Per il suo compleanno ha ricevuto un bellissimo regalo da parte di un amico napoletano, che gli ha donato un paio di scarpe Nike Jordan personalizzate, con il logo del Napoli e la bandiera della Nigeria. Si tratta di un paio di sneakers di grande valore, un regalo che ha lasciato Osimhen di stucco.

Quando ha scartato il pacco regalo, ed ha capito che quelle scarpe erano per lui, ha esclamato in italiano "Mammamia!" e poi ha aggiunto "Oh my God". Guarda il video della reazione di Osimhen, emozionato mentre scarta il suo regalo di compleanno.