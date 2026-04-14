Magnifica iniziativa Napoli-Google per i tifosi, comporre il coro per sentirlo al Maradona sabato contro la Lazio!

Il Napoli non si spiega, si canta. È questo lo spirito che anima una delle iniziative più originali e coinvolgenti della stagione: una sfida tutta azzurra che unisce tecnologia, passione e voce dei tifosi. In collaborazione con Google e la sua innovativa piattaforma Gemini, nasce “Canta con Gemini”, un progetto pensato per trasformare ogni sostenitore in protagonista.

Iniziativa SSC Napoli per i tifosi via Google-Gemini

L’idea è semplice quanto potente: dare voce all’amore per il Napoli attraverso la musica. Grazie a Lyria 3, lo strumento creativo integrato, i tifosi possono comporre il proprio coro personalizzato, ispirato ai colori, alla storia e all’energia della squadra. Non si tratta solo di creare una melodia, ma di raccontare un’emozione condivisa, quella che da sempre lega la città alla propria squadra.

Partecipare è facile: basta accedere alla piattaforma dedicata, realizzare il proprio coro e condividerlo sui social utilizzando l’hashtag #CantaConGemini. I contributi più belli, originali e coinvolgenti avranno un’occasione unica: risuonare nello stadio Stadio Diego Armando Maradona durante il match di sabato contro la Lazio.

Un’iniziativa che va oltre il semplice intrattenimento, trasformandosi in un ponte tra innovazione e tradizione. Da un lato, la tecnologia che permette a chiunque di esprimere la propria creatività; dall’altro, la cultura del tifo napoletano, fatta di cori, passione e appartenenza.