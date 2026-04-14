Serie A, 7 squalificati: stangata per Berardi. Tre club multati
Squalificati 33a giornata Serie A
Ultime notizie - A seguito delle decisioni del Giudice Sportivo è stato sqaulificato per due giornate Berardi (Sassuolo). Sono stati squalificati per un turno di campionato Ellertsson (Genoa), Doig (Sassuolo), Fredrup (Genoa), Ismajli (Torino), Malinovskyi (Genoa), Sucic (Inter). Entrano nella lista dei diffidati Leao (Milan), De Keteleare (Atalanta), Kristensen (Udinese), Pedro (Lazio), Tourè (Pisa), Valentini (Hellas Verona), Akanji (Inter).
Serie A, tre squadre sanzionate dal Giudice Sportivo
- Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. CAGLIARI a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di tre minuti dell'inizio della gara.
- Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
- Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 30° del secondo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
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