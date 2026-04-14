Restyling stadio Maradona per Euro 2032, via la pista d'atletica! Il grido delle associazioni sportive: "Una nuova struttura per i ragazzi"

Ultime notizie Napoli - La futura ristrutturazione dello stadio Diego Armando Maradona, considerata la candidatura per Euro 2032, provocherebbe il trasferimento delle associazioni sportive che chiedono sedi alternative. Napoli e lo stadio Maradona vorranno ospitare alcune partite degli Europei all’impianto di Fuorigrotta. I lavori che prevedono, tra l’altro, l’eliminazione della pista d’atletica per aumentare la visibilità del pubblico, come richiesto dalla UEFA, sono già stati messi su carta. Ma che ne sarà di tutti gli sportivi che frequentano la struttura?

Restyling stadio Maradona per Euro 2032, l'allarme delle associazioni sportive

Restyling stadio Maradona per Euro 2032, l'allarme delle associazioni sportive

Francesco Gabriele, presidente Polo Sportivo del Meridione, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TGR Campania:

"La nostra richiesta è di avere una struttura nell’area felgrea per poter portare tutti i ragazzi. Noi abbiamo bisogno di avere contezza, sicurezza e informazioni. Ad oggi non abbiamo avuto alcuna tipologia di confronto".

Pista d'atletica stadio Maradona: via con i lavori?

Sarebbe previsto, in caso di lavori, anche il trasferimento delle associazioni sportive che, però, chiedono risposte sul trasferimento. Il masterplan per ristrutturare il Maradona è già stato reso noto: i lavori prevedono l’eliminazione della pista d’atletica. Va specificato che il polo sportivo raccoglie 15 società con oltre 8000 atleti tesserati. Sfratto per loro? Nei documenti non viene citato il destino delle palestre.