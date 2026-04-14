DAZN, Testoni a CN24: “Napoli-Lazio, c’è una cosa da sottolineare. Fab-four? Vi dico Conte cosa deve fare in questo finale di stagione”

Ultime calcio Napoli, Edoardo Testoni, giornalista di DAZN, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre).

Ecco quanto evidenziato da CN24:

“La Lazio non ha mai avuto continuità nei risultati. A gennaio ci doveva essere una svolta sul mercato, ma non c’è mai stata, un solo colpo hanno fatto bene ed è Taylor, perchè manca progettualità. Napoli-Lazio? Va sottolineato il fatto che la squadra di Sarri ha l’ultimo obiettivo, che viene subito dopo la partita al Maradona, ed è la sfida di Coppa Italia contro l’Atalanta.

Secondo posto conteso tra Napoli e Milan? Ero a San Siro per la sfida dei rossoneri contro l’Udinese, vi posso dire che a mio avviso non vedremo più il 4-3-3 nel Milan di Allegri, almeno dall’inizio. Si sono viste le difficoltà che ha la squadra nel mettere in atto questo sistema di gioco in tutte le fasi. Fab-Four? Quando hai quel tipo di calciatori lì, devi capire come inserirli e magari in questo finale di stagione devi provare a sperimentare qualcosa per il prossimo anno, anche se rimangono queste partite, che sono importanti per il secondo posto”.