Maglia del Napoli corretta, spuntano le prime immagini della divisa con nome e numeri bianchi [FOTO]

Ultime notizie calcio Napoli - E' di ieri la notizia del cambiamento che il Napoli ha dovuto operare sul design, e sull'aspetto cromatico per l'esattezza, delle sue maglie in vista della stagione 2019 / 2020 che è ormai alle porte. Proprio in questi istanti, grazie al Corriere dello Sport ed al canale Twitter "Le bombe di Vlad", ha iniziato a circolare la foto della divisa dopo la modifica in questione.

Maglia del Napoli

I numeri ed i nomi dei giocatori, infatti, saranno di colore bianco e non blu scuro, come invece era inizialmente da progetto. Il motivo dietro questo cambiamento certamente insolito e particolare va tutto ricercato in quelle che sono le esigenze televisive. In ogni caso, il risultato dopo questo cambiamento resta positivo dal momento che esteticamente non viene intaccata quella che è la bellezza di questa maglia. I tifosi, poi, ovviamente non vedono l'ora di ammirare le giocate dei loro beniamini in gare ufficiali. Nel frattempo, però, occhi puntati sul big match amichevole di questa sera contro il Barcellona.