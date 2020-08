Lutto per Maradona: deceduto il cognato per Coronavirus

Ultime notizie. Lutto per Diego Armando Maradona: come si apprende da fonti argentine, è deceduto Raúl Machuca, cognato di Diego. Marito di Rita Maradona, una delle sorelle maggiori del tecnico del Gimnasia, il 77enne era ricoverato da più di 20 giorni nella clinica Vicente López dopo aver contratto il Coronavirus e questa mattina i medici hanno confermato la sua morte. Era un paziente a rischio poiché soffriva di ipertensione e sovrappeso. Al momento risulta positiva anche la sorella di Maradona, seppur asintomatica ed in isolamento domestico.