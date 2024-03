Lutto nel mondo del calcio: è morto Joe Barone, DG della Fiorentina

Ultime notizie Serie A - Lutto nel mondo del calcio, che piange la scomparsa del direttore generale della Fiorentina: è morto Joe Barone, il DG viola che domani avrebbe compiuto 58 anni.

Joe Barone è morto questa mattina a Milano, dov'era ricoverato al San Raffaele, dopo il malore accusato domenica, prima di Atalanta-Fiorentina, partita che poi è stata rinviata. Il dirigente si trovava in terapia intensiva e ha trascorso le ultime 24 ore circondato dalla famiglia, gli amici e i colleghi.

Di seguito il comunicato ufficiale della Fiorentina:

Con un dolore profondo e immensa tristezza, la Fiorentina oggi perde un suo punto di riferimento, una figura che ha segnato la storia recente del Club e che non sarà mai dimenticata. Il Direttore Generale Giuseppe Barone, dopo il malore occorso domenica, è venuto a mancare oggi presso l’ospedale “San Raffaele” di Milano.

Rocco Commisso e la sua famiglia, Daniele Pradè, Nicolas Burdisso, Alessandro Ferrari, Vincenzo Italiano, Cristiano Biraghi e tutta la Fiorentina sono distrutti per la terribile perdita di un uomo che ha offerto la sua grande professionalità, il suo cuore e la sua passione per questi colori, di un amico disponibile e sempre vicino in tutti i momenti, sia quelli più felici e, soprattutto, quelli più difficili.

Tutto il mondo viola si stringe in un abbraccio commosso alla moglie Camilla, ai suoi figli e a tutta la famiglia Barone in questo momento di enorme sconforto.