Lutto a Napoli: è morta Liliana De Curtis, la figlia dell'eterno Totò

Napoli Calcio - Lutto in cittĂ : si è spenta Liliana De Curtis, figlia del mitico ed eterno Totò. La donna aveva 89 anni e ha ispirato oggi nella sua casa a Roma. L’appuntamento in chiesa per l’ultimo saluto è atteso domenica alle 11.00 a Napoli nella chiesa di via Vergini 45.Â

“Con la scomparsa di Liliana de Curtis, Napoli e l'Italia intera perdono una straordinaria protagonista del panorama culturale. Ha tenuto viva la memoria di suo padre, l'indimenticabile Totò, ricostruendone vita e opere a beneficio di chi lo amava e lo ama tuttora”, così si è espresso il sindaco Gaetano Manfredi. “In tal senso - prosegue - è massimo lo sforzo dell'amministrazione comunale e delle Istituzioni nazionali affinché Totò possa avere presto il Museo che merita nel cuore della nostra città ".