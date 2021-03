Napoli Calcio - Negli ultimi giorni erano rimbalzate voci dall'Inghilterra che devano il Liverpool su Kalidou Koulibaly. Il club inglese, invece, ha messo alla lista in cima il nome di Ibrahima Konate, come riporta RMC: per il ventunenne nazionale francese Under 21, in forza al Lipsia, sarebbero già stati fatti dei primi test medici propedeutici al trasferimento.