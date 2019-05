Napoli-Inter, i convocati di Ancelotti: prima chiamata per il giovane portiere 2000 Piai, avrà la maglia numero 12. Out Ounas

Ultimissime calcio Napoli - Seduta mattutina per la Ssc Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro l'Inter di domenica al San Paolo per la 37esima giornata di Serie A (ore 20.30). La squadra ha svolto riscaldamento a secco in avvio e di seguito torello. Successivamente partitina a campo ridotto. Chiusura con esercitazioni sui calci da fermo. Prima convocazione per Piai, portiere della Primavera classe 2000 che avrà la maglia numero 12.

Convocati Napoli, la lista dei giocatori scelti da Ancelotti per l'Inter

Karnezis, Meret, Piai, Albiol, Malcuit, Ghoulam, Luperto, Maksimovic, Mario Rui, Hysaj, Koulibaly, Allan, Verdi, Zielinski, Fabian Ruiz, Callejon, Insigne, Mertens, Milik, Younes.