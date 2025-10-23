Lecce-Napoli, biglietti settore ospiti in vendita: trasferta aperta ai residenti in Campania

Lecce-Napoli, biglietti settore ospiti in vendita! A partire dalle ore 14:00 di giovedì 23 ottobre 2025 sarà possibile acquistare i biglietti per la partita di Serie A Lecce-Napoli che si giocherà martedì 28 ottobre ore 18:30 allo stadio Via del Mare di Lecce.

Lecce-Napoli, biglietti settore ospiti

I tifosi del Napoli residenti in Campania muniti di Fidelity-Card sono stati autorizzati a partecipare alla trasferta, con la sola condizione di acquistare i biglietti nel settore ospiti. Il costo del biglietto è di 25,00 euro per gli adulti e di 14,00 euro per gli under-14 (accompagnati da un maggiorenne), più le commissioni di servizio.

Dove acquistare i biglietti? I biglietti settore ospiti di Lecce-Napoli sono disponibili nei punti vendita della Rete Vivaticket.com

Settore ospiti Lecce-Napoli

Il Lecce invita i tifosi a:

prendere visione e a rispettare il Regolamento d’uso dell’impianto e il Codice di Regolamentazione della cessione dei titoli di accesso reperibili per intero sul sito ufficiale;

premunirsi, in tempo utile, del biglietto d’ingresso;

raggiungere lo stadio con debito anticipo per consentire al personale di servizio di effettuare i necessari controlli di sicurezza;

attenersi alle disposizioni del personale steward preposto all’accoglienza e ai servizi di controllo.

Per la partita Lecce-Napoli il settore ospiti dedicato ai tifosi napoletani è il settore Distinti Sud-Est Gate 7 dello stadio via del Mare. Saranno messi in vendita i biglietti con un limite di capienza stabilito dall'Autorità di pubblicia sicurezza ed è consentita la vendita del tagliando ai soli sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva SSC Napoli.

I biglietti settore ospiti di Lecce-Napoli saranno in vendita fino alle ore 19:00 di lunedì 27 ottobre e non sarà possibile acquistare il biglietto il giorno stesso della gara. Pertanto, il Lecce sconsiglia di recarsi allo stadio senza aver preventivamente acquistato il biglietto d'ingresso.