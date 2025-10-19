Biglietti Lecce-Napoli, settore ospiti aperto ai residenti in Campania!

Notizie  
Stadio Via del Mare di LecceStadio Via del Mare di Lecce

Ultime notizie in vista di Lecce Napoli, ok ai biglietti settore ospiti per i tifosi residenti in Campania

Ultime notizie: annuncio in vista di Lecce-Napoli! L'Osservatorio sulle manifestazioni sportive si è espresso sulla possibilità del tifosi napoletani di andare in trasferta allo Stadio Via del Mare di Lecce: martedì 28 ottobre si gioca Lecce-Napoli, nona giornata del campionato di Serie A e stavolta i tifosi residenti in Campania potranno seguire la squadra in trasferta.

L'Osservatorio ha stabilito che in vista di Lecce-Napoli, i tifosi napoletani residenti in Campania potranno acquistare i biglietti esclusivamente per il settore ospiti e solo se muniti di fidelity card SSC Napoli. Contestualmente, è sancita l'incedibilità dei titoli d'ingresso, l'implementazione del servizio di stewarding e il rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizioni di settore.

Si attende ora che il Lecce dia inizio alla vendita dei biglietti settore ospiti di Lecce-Napoli.

segui CalcioNapoli24.it direttamente su Google
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo InterInterCL

    78

    33
    25
    3
    5

  • logo MilanMilanCL

    66

    33
    19
    9
    5

  • logo NapoliNapoliCL

    66

    33
    20
    6
    7

  • logo JuventusJuventusCL

    63

    33
    18
    9
    6

  • logo ComoComoEL

    58

    33
    16
    10
    7

  • logo RomaRomaECL

    58

    33
    18
    4
    11

  • logo AtalantaAtalanta

    54

    33
    14
    12
    7

  • logo BolognaBologna

    48

    33
    14
    6
    13

  • logo LazioLazio

    47

    33
    12
    11
    10
  • 10º

    logo SassuoloSassuolo

    45

    33
    13
    6
    14
  • 11º

    logo UdineseUdinese

    43

    33
    12
    7
    14
  • 12º

    logo TorinoTorino

    40

    33
    11
    7
    15
  • 13º

    logo GenoaGenoa

    39

    33
    10
    9
    14
  • 14º

    logo ParmaParma

    39

    33
    9
    12
    12
  • 15º

    logo FiorentinaFiorentina

    36

    33
    8
    12
    13
  • 16º

    logo CagliariCagliari

    33

    33
    8
    9
    16
  • 17º

    logo CremoneseCremonese

    28

    33
    6
    10
    17
  • 18º

    logo LecceLecceR

    28

    33
    7
    7
    19
  • 19º

    logo VeronaVeronaR

    18

    33
    3
    9
    21
  • 20º

    logo PisaPisaR

    18

    33
    2
    12
    19
Back To Top