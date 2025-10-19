Biglietti Lecce-Napoli, settore ospiti aperto ai residenti in Campania!

Ultime notizie: annuncio in vista di Lecce-Napoli! L'Osservatorio sulle manifestazioni sportive si è espresso sulla possibilità del tifosi napoletani di andare in trasferta allo Stadio Via del Mare di Lecce: martedì 28 ottobre si gioca Lecce-Napoli, nona giornata del campionato di Serie A e stavolta i tifosi residenti in Campania potranno seguire la squadra in trasferta.

L'Osservatorio ha stabilito che in vista di Lecce-Napoli, i tifosi napoletani residenti in Campania potranno acquistare i biglietti esclusivamente per il settore ospiti e solo se muniti di fidelity card SSC Napoli. Contestualmente, è sancita l'incedibilità dei titoli d'ingresso, l'implementazione del servizio di stewarding e il rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizioni di settore.

Si attende ora che il Lecce dia inizio alla vendita dei biglietti settore ospiti di Lecce-Napoli.