Lazio-Napoli, biglietti ancora in vendita: i numeri anche del Settore Ospiti

Napoli - Come sottolinea l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, la vendita è salita a quota 13.500 biglietti per Lazio-Napoli che portano al momento ad un parziale di 24.833 spettatori(considerando gli abbonati), di cui circa 500 nel settore ospiti. Si spera di superare già oggi quota 30mila. Numeri limitati per quello che riguarda gli ospiti visto che i residenti in Campania non possono acquistare il tagliando. Tante limitazioni che non permetteranno all'Olimpico di essere pieno come nei giorni migliori.